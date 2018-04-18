Facebook’tan Silmeniz / SaklamanÄ±z Gereken Bilgiler

Facebook skandalÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Facebook’a verdiÄŸiniz bilgileri bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irmek isteyebilirsiniz. Bu bilgileri Ã§alanlar bunlarÄ± sizi dolandÄ±rmak iÃ§in kullanabilir. Åžimdi size bunlarÄ± sÄ±ralayacaÄŸÄ±z.

Ä°lk etapta tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸileri arkadaÅŸlÄ±ktan kesinlikle Ã§Ä±karÄ±n. Zira arkadaÅŸlara aÃ§Ä±k olan bilgilerinizi alabilirler. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ siliniz ya da saklayÄ±nÄ±z. En az arkadaÅŸlar gÃ¶rmeli. Ya da sadece ben seÃ§eneÄŸini seÃ§in. LokasyonlarÄ± silin. Bir yere gittiÄŸiniz zaman Facebook burayÄ± hesabÄ±nÄ±za kaydediyor. BunlarÄ± hesabÄ±nÄ±zdan kaldÄ±rÄ±n. Facebook’ta cep telefonu numaranÄ±zÄ± kesinlikle kaldÄ±rÄ±n. Gerekliyse gizleyin. DolandÄ±rÄ±cÄ±lar telefon numaraÄ±yla bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸlem yapabilir. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± silin ya da gizleyin. En kÃ¶tÃ¼ ihtimalle arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan baÅŸkasÄ± gÃ¶remesin. Zira arkadaÅŸÄ±nÄ±z olmayanlarÄ± hesabÄ±nÄ±zdan kaldÄ±rÄ±n demiÅŸtik. Evinizin konumu ya da adresinizi kesinlikle paylaÅŸmayÄ±n. HÄ±rsÄ±zlÄ±klar bu ÅŸekilde geliÅŸiyor. Ã‡ocuÄŸunuzun gittiÄŸi okulu kesinlikle paylaÅŸmayÄ±n. Ne zaman tatile gidiyorsunuz kesinlikle bu konuyla ilgili paylaÅŸÄ±m yapmayÄ±n. Ã–rneÄŸin evinizin konumu ve ne zaman tatile gittiÄŸinizle ilgili iki bilgiyi birleÅŸtiren hÄ±rsÄ±z size sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§Ä±karabilir. Facebook kredi kartÄ± bilgilerinin Ã§alÄ±nabileceÄŸi bir yer. Facebook’ta reklam vermek birÅŸey satÄ±n almak vs nedenlerden kredi kartÄ± bilgilerinizi vermiÅŸ olabilirsiniz. Bunu kesinlikle silin.

BunlarÄ± yerine getirdiÄŸiniz zaman hesabÄ±nÄ±z bir nebze daha gÃ¼venli olacaktÄ±r.