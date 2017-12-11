Facebook’ta Profil Videosu Nasıl Eklenir?

Facebook profil fotoğrafınızın yerinde profil videosu olsun ister misiniz? Eğer cevabınız evetse yazımıza bir göz atın.

Facebook profil videosu eklemek için;

Profilinize gelin. Profil fotoğrafınızın üzerine tıklayın.

Orada yeni bir profil videosu çek ve profil videosu seç adında iki seçenek olacak. Eğer videonuz hazırsa seç diyeceksiniz. Eğer videonuzu yeni çekecekseniz çek diyeceksiniz.

Ardından videonuz profilinizde görünecek.

Bu adımları takip ederek profil videonuzu oluşturabilirsiniz.