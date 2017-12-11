Facebook’ta Profil Videosu Nasıl Eklenir?

Facebook profil fotoğrafınızın yerinde profil videosu olsun ister misiniz? Eğer cevabınız evetse yazımıza bir göz atın.
Facebook profil videosu eklemek için;
- Profilinize gelin. Profil fotoğrafınızın üzerine tıklayın.
- Orada yeni bir profil videosu çek ve profil videosu seç adında iki seçenek olacak. Eğer videonuz hazırsa seç diyeceksiniz. Eğer videonuzu yeni çekecekseniz çek diyeceksiniz.
- Ardından videonuz profilinizde görünecek.
Bu adımları takip ederek profil videonuzu oluşturabilirsiniz.
Yorum Yazınız