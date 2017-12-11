Nasıl Yapılır ?

Facebook’ta Profil Videosu Nasıl Eklenir?


49 dakika önce
Yazar Tarık
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6 Kez Okundu

Facebook profil fotoğrafınızın yerinde profil videosu olsun ister misiniz? Eğer cevabınız evetse yazımıza bir göz atın.

Facebook profil videosu eklemek için;

  • Profilinize gelin. Profil fotoğrafınızın üzerine tıklayın.
  • Orada yeni bir profil videosu çek ve profil videosu seç adında iki seçenek olacak. Eğer videonuz hazırsa seç diyeceksiniz. Eğer videonuzu yeni çekecekseniz çek diyeceksiniz.
  • Ardından videonuz profilinizde görünecek.

Bu adımları takip ederek profil videonuzu oluşturabilirsiniz.

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