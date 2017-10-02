Facebook’ta Kısa Mesaj Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Facebook’a çok önceleri eklenen kısa mesaj özelliğini eminim ki birçok kişi bilmiyor. Bu özellik güvenlik amaçlı konulmuş olup son derece önem arz etmektedir.

Facebook kısa mesaj özelliği hesabınıza giriş yaparken size SMS gönderir. Gelen mesajda yer alan kodu girerek hesabınıza giriş yaparsınız. Ayrıca başkası hesabınıza giriş yaparsa anında size SMS gönderir ve bilgi verir.

Bu özelliği nasıl aktif edersiniz?