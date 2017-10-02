Facebook’ta Kısa Mesaj Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Facebook’a çok önceleri eklenen kısa mesaj özelliğini eminim ki birçok kişi bilmiyor. Bu özellik güvenlik amaçlı konulmuş olup son derece önem arz etmektedir.
Facebook kısa mesaj özelliği hesabınıza giriş yaparken size SMS gönderir. Gelen mesajda yer alan kodu girerek hesabınıza giriş yaparsınız. Ayrıca başkası hesabınıza giriş yaparsa anında size SMS gönderir ve bilgi verir.
Bu özelliği nasıl aktif edersiniz?
- Facebook ayarlardan hesap ayarlarına girin.
- Hesap ayarlarında yer alan kısa mesaj butonuna tıklayın.
- Kısa mesaj butonuna tıkladığınız zaman karşınıza numara tanımlama ekranı gelecek. Eğer numaranız tanımlıysa numaranız orada yazacaktır.
- Bu ekrandan gerekli ayarları yapın ve SMS ile bildirim almaya başlayın.
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