Facebook’ta Gruplardan Sadece Üyelik İsteği Bildirimleri Nasıl Alınır?

Facebook’ta bir grup yönetiyorsanız ve sürekli o gruptan bildirimler geliyorsa bu durum sizi bir nebze de olsa rahatsız edecektir. Bu durumdan kurtulmak için ne yapacaksınız, yazımızda o konuya değineceğiz.

Eğer grup yönetiyorsanız grubu ilgisiz bırakamazsınız. Bu nedenle çeşitli özelleştirmeler yaparak bildirimlerin bir kısmını engellemelisiniz. Örneğin şu üye şunu paylaştı gibi bildirimleri engelleyeceksiniz. Ardından sadece üyelik isteklerini almak için küçük bir ayarı aktif edeceksiniz.

Yukarıda özet geçtiğim durumu yapmak için;

Önce gruba giriyoruz. Gruba girdiğiniz zaman katıldın adında bir buton göreceksiniz.

Oraya tıklayıp bildirim ayarlarını düzenle demelisiniz.

Bildirim ayarlarına girdiğinizde tik işareti kapalı konuma gelecek. Bu demek oluyor ki gruptan bildirim almayacaksınız. Ardından da en altta üyelik isteği bildirimleri var. Onu aktif hale getireceksiniz.

Bunu yaparsanız sadece üyelik isteklerinde bildirim alırsınız.

Grup yöneticisi olarak her türlü işle uğraşmamak için bu tür bir özelleştirme yapabilirsiniz.