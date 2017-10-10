Facebook’ta Grup Adı Nasıl Değiştirilir?

Facebook’taki grubunuzun adını değiştirmek istiyorsanız yazımıza kısaca bir göz atmanızda fayda var. Birkaç adımda Facebook grubunuzun adını değiştirebilirsiniz.

Öncelikle Facebook grubunuzun adını değiştirmek için 5000 üyeye sahip olmanız gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse grubunuzda yeterli kişi yoksa Facebook sizi dikkate almıyor. Grubu daha rahat kullanmanız için kişi sayısını arttırmanızı size şart koşuyor. Gerekli şartları taşıyorsanız şunları yapmanız yeterli olacaktır.

Grubunuzun ana sayfasına geldiğiniz zaman sağ köşede yer alan üç nokta butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan menüde “grup ayarlarını düzenle” butonuna tıklayın.

Grup ayarlarını düzenle dediğiniz zaman en üstte grup adı kısmı çıkacak. O kısma istediğiniz ismi yazabilir, grubunuzun adını değiştirebilirsiniz.

Grubunuzun adını değiştirmek bu kadar kolay ve kısa bir uğraşla halledilebilir.