Facebook’ta Gelişmiş Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

Facebook’ta bir sürü grup ve sayfa takip ediyoruz. Ya da kişisel profillerin takibini yapıyoruz. Takip ettiğimiz gruplar, sayfalar ya da kişiler paylaşımda bulunduklarında bildirim gelmesini istiyorsak veya istemiyorsak birkaç bildirim ayarını değiştirmeliyiz. Hatta gelişmiş bildirim ayarlarına girmeliyiz ki bildirimleri kökten kapatmak yerine sadece rahatsız edicileri kapatabilelim.

Kısaca bilgi verdikten sonra asıl konumuza gelelim. Gelişmiş ayarlardan özelleştirilmiş bir şekilde ayar değişikliği yapabiliyorsunuz. Örneğin grubun etkinlikleriyle ilgili bildirim almak istiyorsunuz, ancak canlı yayınlarıyla ilgili bilgi almak istemiyorsunuz. Bu tür özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz.

Gelişmiş bildirim ayarlarına giriş yaptıktan sonra bildirim ayarlarını düzenle diyorsunuz.

Düzenle dediğiniz zaman karşınıza gelen ekranda hangi bildirimleri almak istemiyorsanız o bildirimleri kapatın.

Bu alanda yapacağınız bildirim ayarları değişikliği gereksiz rahatsız edilmenizi önleyecektir.