Facebook’ta Büyük Değişiklik

Facebook, yaşanan skandallar sonucunda kullnıcıların gönlünü geri kazanmak için bir dizi adım attı. İlk adımlardan birisi kullanıcı dostu ayarlar arayüzü. Artık ayarlar kısmında aradığınızı daha kolay bulabiliyorsunuz. Bu adımla birlikte ayarlar kısmı daha anlaşılır oldu.

Bildiğiniz gibi Facebook üzerinden çok sayıda insanın bilgileri sızmıştı. İnsanlar haklı olarak bunların maddi çıkar karşılığı şirketlere satıldığını düşündü. Zuckerberg neredeyse hergün özür diliyor. Peki şimdi ne olacak?

Hesabınızı daha güvenli hale getirin. Daha önceden hesabımız güvenli değil miydi bilmiyorum ama yeni düzenlemelerle birlikte hesabımız daha güvenli hale getirilebiliyor. İki katmanlı kimlik doğrulama başka birinin hesabınıza erişmesini engelliyor. En önemli değişikliklerden birisi ne paylaştığınızı görebiliyor ve isterseniz silebiliyorsunuz. Bunlara bıraktığınız ifadeler bile dahil. Yaptığınız aramalar bile silinebilir durumda ki zaten kıyamet buradan kopmuştu. Paylaşımlarınızı ve bilgilerinizi kimler görüntüleyebilir? Bu özelliği artık daha kolay bir şekilde değiştirmek mümkün. Artık kontrol sizde.

Bilgilerinize erişin aracı

Bu özellik sayesinde Facebook’un hakkınızda ne depoladığını kolayca öğrenebilirsiniz. İnsanlar acaba benim hakkımda neyi depoladılar diye merak eder oldu. Facebook’ta bundan sonra şeffaf olacağını göstermek için bu depolanan verileri sizlere sunuyor.

Bakalım Facebook kaybettiği kullanıcılarını geri kazanabilecek mi?