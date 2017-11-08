Facebook’ta Beğendiğimiz Sayfaları Arkadaşlarımızın Görmesini Nasıl Engelleriz?

Facebook’ta binlerce sayfa, grup, gönderi vs. beğeniyoruz. Bu beğendiklerimizi ya da ilgi alanlarımızı yaptığımız ayara göre arkadaşlarımız görebiliyor. Eğer o ayarı tam anlamıyla açarsanız sizinle arkadaş olmadığı halde profilinize bakanlar bile görebiliyor. Peki, bu ayarı nasıl değiştiririz?
İsteğimize göre bu ayarı tamamen gizleyebiliyoruz. Yani sadece ben yaparsak beğendiğimiz sayfaları kimse göremez. Ya da arkadaşlar yaparsak sadece arkadaşlığa kabul ettiğimiz kişiler beğendiğimiz sayfaları veya katıldığımız grupları görebilir. Eğer sadece belirlediğiniz kişilerin bunları görmesini istiyorsanız o zaman özel liste oluşturma seçeneğinden istediğiniz kişilerin listesini oluşturmanız gerekecek.
Facebook’ta bu ayarı değiştirmek için;
- Öncelikle sağ üst köşede yer alan üç çizgi butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda hesap ayarlarına dokunuyoruz.
- Bu adımdan sonra gizlilik butonuna dokunuyoruz.
- Gizliliğe girdiğimiz zaman karşımıza gelen ayarlardan ikinci sırada yer alan ayarda “takip ettiğin kişileri, sayfaları ve listeleri kimler görebilir?” yazıyor olacak. Ona tıklayın.
- İçeride isteğinize göre gereken ayarları yapın. Seçtiğiniz ayara göre kimlerin neyi görebileceğini ayarlamış olursunuz.
Yorum Yazınız