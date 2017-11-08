Facebook’ta Beğendiğimiz Sayfaları Arkadaşlarımızın Görmesini Nasıl Engelleriz?

Facebook’ta binlerce sayfa, grup, gönderi vs. beğeniyoruz. Bu beğendiklerimizi ya da ilgi alanlarımızı yaptığımız ayara göre arkadaşlarımız görebiliyor. Eğer o ayarı tam anlamıyla açarsanız sizinle arkadaş olmadığı halde profilinize bakanlar bile görebiliyor. Peki, bu ayarı nasıl değiştiririz?

İsteğimize göre bu ayarı tamamen gizleyebiliyoruz. Yani sadece ben yaparsak beğendiğimiz sayfaları kimse göremez. Ya da arkadaşlar yaparsak sadece arkadaşlığa kabul ettiğimiz kişiler beğendiğimiz sayfaları veya katıldığımız grupları görebilir. Eğer sadece belirlediğiniz kişilerin bunları görmesini istiyorsanız o zaman özel liste oluşturma seçeneğinden istediğiniz kişilerin listesini oluşturmanız gerekecek.

Facebook’ta bu ayarı değiştirmek için;