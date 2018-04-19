Facebook’ta 3. Parti Uygulamalara Verilen İzinleri Kısıtlamak

Skandalın ardından Facebook sık sık güncellemelere devam ediyor. Kullanıcılara daha şeffaf bir Facebook sunmaya çalışan uygulama ayrıca kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamamız için de seçenekler sunuyor. Şimdi son gelen değişikliklerden biri olan 3. Parti uygulamalara verdiğimiz izinleri nasıl kısıtlarız konusundan kısaca bahsetmek istiyoruz.

Ayarlar ve Gizlilik > Hesap Ayarları > Uygulamalar > Facebook ile Giriş Yapılanlar yolunu Facebook hesabınız üzerinden takip ediniz. Burada belirli site ve uygulamalara Facebook hesabınızla giriş yapmışsınız. Birçoğunu belki aktif şekilde kullanıyorsunuz bir kısmını belki hiç hatırlamıyorsunuz. Bu uygulamalara giriş yaparken bir sürü izin verdiğinizi biliyorsunuz. Peki bu izinleri nasıl kaldıracaksınız?

Yukarıda bahsettiğimiz yolu takip ediniz. Bu kısımda uygulamalara tek tek erişip hangisine hangi izni verdiğinize bakın. Zorunlu olanlar hariç istediğinizi kaldırabilirsiniz. Örneğin arkadaşları görebilme ya da doğum gününü görebilme.