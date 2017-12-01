Facebook Yüz Tanıma Giriş Sistemi Nedir?

Son zamanlarda mobil cihazlarda gördüğümüz bu özellik sosyal medya devi Facebook’a da geliyor. Peki nasıl olacak? Facebook yüz tanıma nedir? Zira bazı bankaların mobil uygulamalarında kullandığı yüz tanıma ile sisteme girme özelliği artık Facebook’da da kullanılacak. Artıları eksileri neler?

Apple uzun zamandır cihazlarında kullandığı çeşitli giriş yöntemleri nedeniyle eleştiriliyor. İnsanların parmak izlerini depoladınız şimdi de FaceID ile yüzlerini depolayacaksınız gibi suçlamalar yöneltiliyor. Peki Facebook’un amacı da bu mu? Yüz tanıma ile girişe gerek var mı?

Evet telefonun kullanımı kolaylaşıyor, hızlı bir şekilde uygulamalara bu yöntem ile girebiliyorsunuz ama ne gerek var? Zaten mobil uygulamada telefon güvenliği ile Facebook’u da koruyabilirsiniz. Bu nedenle yüz tanıma ile Facebook’a giriş yapmanın çok da bir artısı yok. Hatta telefonda bilgiler kayıtlı olduğundan tek tıkla Facebook açılıyor. Bu durumda işiniz daha da uzuyor.

Facebook’a yüz bilgilerinizi de vermeyin. Yüz tanımlama ile kendiniz hakkında bir bilgiyi daha vermiş oluyorsunuz. Dikkatli olun bu sizin için hiç güvenli değil.