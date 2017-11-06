Facebook Yeni Anketler Özelliği Geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitesi Facebook uzun zamandır kullandığı anket özelliğini geliştirmek istiyor. Bildiğiniz üzere sosyal medyada anket özelliği en sevilen özelliklerden birisi. Takip edilenler takip ettiklerinizle anket paylaşımı yapabiliyor görüş alabiliyorsunuz.

Facebook anket özelliğini geliştirmeye karar vermiş, bundan sonra anketlere gif yani haraketli görsel eleyebileceksiniz. Şimdilik özellik test edenler üzerinde deneniyor. Seçilenler özelliği deniyor. Ama benim şimdilik merak ettiğim buraya istediğimiz görseli ekleyebiliyor muyuz? Yoksa Facebook’un belirlediği ve gif albümünde yer alanlar kısmından mı seçiyoruz? Bunlar yakın zaman iconde belli olur. Bizimle birlikte takipte kalın, sosyal medyada gerçekleşen son güncellemeleri sizlere sunuyoruz.