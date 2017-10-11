Facebook Yalan Haber SavaÅŸÄ±

Facebook Yalan haber nedir? Facebook kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artarken insanlarÄ± etkileme oranÄ± da artÄ±yor. Lakin Facebook’da okuduÄŸunuz her haberin doÄŸru olduÄŸunu mu sanÄ±yorsunuz? GeÃ§tiÄŸimiz Amerika seÃ§imlerinde seÃ§imi etkilemek iÃ§in Facebook’da sahte hesaplar aÃ§Ä±larak seÃ§imin gidiÅŸatÄ± engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu durum Facebook’un bir zaafÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Yalan haberler.

Ä°steyen herkes baska isim ya da maillerle hesap aÃ§abiliyor vr istediÄŸini yazabiliyor. Bu durum gerÃ§ekleri Ã¶rtmek iÃ§in de kullanÄ±lÄ±yor. Facebook bunu engellemek iÃ§in (i) butonunu kullanacak. Haberin yaninda bu buton yer alacak. Bu butona tÄ±klarsanÄ±z yayÄ±nlayan kiÅŸi hakkinda bilgi alacak ve burdan da haberin doÄŸru olma ihtimalini degerlendirebileceksiniz.

Ä° butonu info anlamina geliyor ve Su an sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸi tarafÄ±ndan deneniyor. YakÄ±n zaman icinde hayata geÃ§ecek olan bu buton yalan haberlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek.Â