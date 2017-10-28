Facebook Paralı Mı Oluyor?

10 senedir bu bir şehir efsanesi olarak dolaşsa da son bir kaç yılda yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Facebook’un hizmetlerinin özelliklerinin çoğunu paraya döktüğü görülüyor. Son gelişmeler ise Facebook’un ücretli hizmet açısından bir adım daha attığını gösteriyor. Sırbistan, Bolivya, Slovakya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu bir grup ülkede Facebook’da sayfaların ziyaretçi sayılarında inanılmaz bir düşüş var. Slovakya’dan bir gazeteci bu durumu ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde Keşfet Akışı özelliğini duyuran Facebook, bu kısımda takip etmediğiniz kişi ve sayfalardan sizlere bir demet paylaşım sunacak. Şimdi anlaşılıyor ki hem Keşfet Akışı hem de sayfaların ziyaretçi kaybı işler değişiyor.

Haberlere göre bundan sonra haber akışınızda sadece aile ve arkadaşlarınıza ait paylaşımları görebileceksiniz. Sayfaların paylaşımları ise reklam ya da ücretli sisteme geçenler için olacak. Yani ödeme yapan sayfalar bütün takipçilerine görünebilir olacak. Ya da buna yakın bir sistem belirlenecek. Şuan resmi bir açıklama yok ama biz takip ediyoruz.

Son olarak söylenebilir ki bireysel kullanıcılar için bir sıkıntı yok ama sayfa sahipleri olayı derinlemesine araştırmalı. Ya da kendinize farklı bir sosyal medya ağı bulunuz.