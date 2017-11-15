Facebook Okey’de Oyun Seyirciye Nasıl Açılır?

Facebook’ta yıllardır severek kullanılan okey uygulamasına her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Bu yazımızda son eklenen özelliklerden bir tanesini konuşacağız ve nasıl uygulayacağınızdan bahsedeceğiz.

Facebook’un okey uygulaması Peak Games tarafından hazırlanan uygulamadır. Bundan farklı olarak kullanılan birçok okey uygulaması olmasına rağmen en çok kullanılan uygulama Peka Games’in uygulamasıdır. Bu uygulamada kurduğunuz okey masası 4 kişiden ibarettir. Dört kişiden fazla kişinin oyuna katılmasını istiyorsanız uygulamanın yeni özelliğinden faydalanabilirsiniz. Oyunu kurarken seyirciye açık seçeneğini aktif hale getirdiğiniz takdirde oyuna uygulamayı kullanan diğer kullanıcılar da girebilir. Oyuna sonradan girenler sadece izleyebilir.