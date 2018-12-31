Facebook Neden Güvenilmez?

Bir araştırma şirketi 1000 kişi üzerinden sosyal medya ve diğer dev şirketlerin güvenirliliğini sorguladı. Sonuçlar oldukça ilginç. En güvenilmez şirketin Facebook olması oldukça dikkat çekici peki insanlar Facebook ‘a neden güvenmiyor?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitesi olan Facebook, anket sonuçlarına göre sınıfta kaldı. 100 kişiden 40’ı Facebook ‘ü güvenilmez buldu. Araştırma şirketi sorularını verilerin güvenliği hususunda yöneltti. Yüzde 40 oranla insanlar kişisel bilgilerinin Facebook üzerinde güvende olmadığını düşünüyor.

Ülkemizin yarısının Facebook ‘ü aktif şekilde kullandığını biliyor muydunuz?

Bu kişilerin şahsi bilgileri sizce güvende mi? Bunlardan biri de sizsiniz. Yakın tarihte birden fazla kez veri ihlali yaşanan Facebook ‘ta kullanıcıların bilgiler ya şirketlere satılıyor ya da hackerlar tarafından çalınıyor.

Ayrıca bir çok sıkıntılı durum yine sosyal medyanın doğasında var ama bunlar kişilerin kendi hatalarından kaynaklanıyor. Bunlardan bazılarını Facebook ‘ta yapmamanoz gereken şeyler olarak sıralayalım.

1. Para, altın, araba, lüks ev vb. fotoğraf paylaşımlarını yapılması.

2. Adresin açık olarak paylaşılması.

3. Çocuklarınızın okullarının açık olarak paylaşılması.

4. Etkinlik katılımlarınızın paylaşımları.

Bu ve benzeri paylaşımlar özellikle arkadaş listemde tanımadığınız insanlar olduğunda tehlikeli. Zira tanıdığınız düşündüğünüz hesap bile tanımadığınız kişi olabilir.

Örnek: zengin olduğunuzu Facebook ‘ta arkadaş çevrenize de olsa paylaştınız. Daha sonra evinizin adresini ya da sık gittiğiniz bir makamı paylaştınız. Bir gün siz yine restoranda paylaşım yaparken evinizde olmadığınızı bilen hırsız evinizi sorabilir. Dikkat edin.