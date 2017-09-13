Facebook Movies Nedir Nasıl Kullanılır?

Facebook’un şu an üstünde çalışmalarını sürdürdüğü yeni özelliği Facebook Movies daha resmi olarak duyurulmadı ve herkese açılmadı. Test aşamasında olan bu yeni özellikle yeni filmleri keşfedebilecek isterseniz aninda bilet alabileceksiniz.

Şimdi sadece Amerika da bazı kullanicilar tarafından test edilebilen özellik yeni filmleri tanıtıyor. Ayrıca vizyondeki filmler için bilet almanızı sağlıyor.

Hem sinema sektörü için hem de kullanıcıların Facebook çevrimiçi süresini arttırmak ve sık kullanım sağlamak için oldukça populer bir özellik olacağını söylemek isterim. Sinema sektörü için filmin tanıtımı ve özel bir sayfasını görmemizi sağlayacak. Ayrica filme gitmiş insanların yorumlarıyla film hakkinda bilgi alabileceğiz.

Kullanicilar için ise hızlı bir sekilde bilet alma olanağı sağlayacak olan Facebook Movies özelliği ne zaman kullanıma sunulacak herhangi bir bilgi yok.

Facebook hakkinda bir diger haberimiz ise gizli profiller oluşturulabilecek olması. Yeni özellik sayesinde herhangi bir aramada arkadaşlarınız dışında sizi kimse bulamayacak ya da herhangi bir içeriğinizi kimse görüntülemeyecek. Facebook hakkinda detaylar aorhan.com sitemizde gelmeye devam edecek.