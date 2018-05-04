Facebook Messenger’ın Yeni Tasarımı Nasıl Olacak?

Herkesin ilk çıktığı günden beri şikayet ettiği ama sonra zorla alıştığı bir Facebook uygulaması var. Messenger! Uzun zaman önce telefondan Facebook uygulamasıyla mesaj gönderebiliyorduk ama Facebook bu özelliği bizden alarak mesaj göndermek için Messenger isimli bir uygulama icat etti. Bu uygulama Facebook ile senkronize çalışıp telefonla Facebook mesajı göndermek için kullanılmaya başlandı. Neden 2 farklı uygulama kullanmam gerekiyor sorusu hala bir çok insanın aklında.

Zaman içinde bir çok güncelleme alan Facebook Messenger oldukça da ağırlaştı. Orta ve alt düzey cihazlarda yumuşak bir kullanım sunmaktan uzaklaştı. Şimdi buna bir çare bulundu ve f8 konferansında yeni Facebook Messenger uygulamasının tasarımı gösterildi. Sade ve amacına uygun bir tasarım bizleri bekliyor.

Daha çok günümüz mesajlaşma uygulaması tasarımına benzetilen ve modern hale getirilen Messenger daha hızlı bir deneyim sunacak.