Facebook Messenger’ın Sohbet Balonlarını Kapatma

Facebook uygulamasının mesajlaşma kısmı olan Messenger ayrı bir uygulama olarak hayatına devam ediyor. Son zamanlarda bir çok yenilik ve değişiklikle gündemde. Bu yazıda sizlere Facebook’un varsayılan olarak açık gelen sohbet baloncuklarını nasıl kapatacaksınız konusundan bahsedeceğiz.

Sohbet baloncuğu nedir?

Sohbet baloncuğu size birisi Messenger üzerinden mesaj attığı zaman uygulamaya girmeden sohbet etmenize imkan veren pop up denilen sistemden oluşur. Baloncuk şeklinde ekranın kenasında duran ve tıklandığında büyüyen bir ekrandır.

Bu sistem bazı telefonlarda ram tüketimini yükseltebiliyor. Bu açıdan bir çok kişi onu kapatmak istiyor. Nasıl kapatacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Facebook MEssenger uygulamasını açın. Profil fotoğrafınıza tıklayıp ekranı aşağı kaydırın. Sohbet balonları satırını görene kadar devam edin. Bu kısımda ister balonları açabilirsiniz açıksa da kapatabilirsiniz.

Sohbet balonlarını kapattığınız zaman artık her gelen mesajda uygulamayı açmak zorundasınız.