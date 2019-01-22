Facebook Messenger Yenilendi Güncellemeyi Aldınız Mı?

Daha önce bahsedilen Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger güncellemesi herkese dağıtılmaya başlandı. Oldukça iyi bir tasarıma geçiş yapıldığını ilk bakışta anlayacaksınız. Genel olarak sadeleşme amacıyla yapılan değişikliklerin herkesin kullanılmaya sunulması biraz zaman alabilir. Fakat çok uzun sürmeyecektir.

Yeni tasarım dışında çok önemli bir değişiklik olmayan güncellemenin detayları şu şekilde;

Daha anlaşılır olmak için sadeliğe geçiş yapılmış.

Amaç kullanıcı deneyimini arttırmak olarak belirlenmiş.

9 sekmesi olan Messenger artık 3 ana sekmeden oluşuyur.

Android için alt kısımda yer alan bu sekmeler mesajlar, kişiler ve keşfet olarak 3’e ayrılmış durumda.

Diğer bütün özellikler bu sekmelerin içinde yer alıyor. Bu yeni güncelleme ile yeni bir görünüşe kavuşan Messenger’ın kullanımı artacak mı bilinmez. Zira çoğu kişi yine Facebook’un sahip olduğu Whatsapp kullanıyor. Whatsapp’ın tek dezavantajı ise sadece numarası kayıtlı kişilerle iletişim kurabiliyor olmanız. Facebook üzerinden ise ekleyip isteğinizi kabul eden kişilerle doğrudan eklemeden ise biraz uzun sürse de yine de iletişim kurmak mümkün.