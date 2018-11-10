Facebook Messenger Mesajı Herkesten Sil Özelliği

Geçtiğimiz sene yine Facebook’un sahip olduğu Whatsapp’a devrim niteliğinde bir özellik eklendi. Bu özellik herkesin bildiği herkesten sil özelliği. Bildiğiniz gibi karşı taraf görsün ya da görmesin belli bir süreye kadar mesajı herkesten silebiliyor tamamen yok edebiliyorsunuz. Bu süre ilk etapta 7 dakika iken daha sonra 1 saatten fazla süreye çıkarıldı. Şimdi ise 13 saat olması için üzerinde çalışmalar sürüyor. Facebook, Whatsapp’tan sonra bu özelliği Facebook Messenger’a getirmeyi planlıyor.

Daha önce Zuckerbeg’in kullanıcılarla yaptığı konuşmaları herkesten silebildiği ortaya çıkmıştı. Bazı kullanıcılar mesajlaşmayı göremeyince neler olduğunu sorgulamıştı. Bunun bir çalışma olduğu ve herkesten sil özelliğinin Facebook Messenger’a da geleceği ilk olarak ortaya çıktı. Şimdi bununla ilgili genel testler başladı.

Herkesten silme özelliği Whatsapp’ta olduğu gibi Facebook Messenger’da da kullanıcılara gönderdiği mesajları, belli bir süre içerisinden sohbetten tamamen silmesine olanak tanıyacak. Dilerseniz gönderip pişman olduğunuz mesajları da karşı taraf görmeden silebilirsiniz. Yenilik ne zaman uygulamaya düşecek şimidlik tam ve net bir tarih yok ama ilk olarak iOS sürümünde kullanıma sunulacağı biliniyor.