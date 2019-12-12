Facebook Messenger Ekran Paylaşma Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp’ın gölgesinde kalsa da yine de kullanılmaya devam eden Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Ekran Paylaşma Özelliği beta sürüme geldi ve eğer kullanıcılar bu özelliği severse yakın zamanda tam sürüme eklenecek. Peki nedir bu ekran paylaşma özelliği ve nasıl çalışıyor?

Messenger’da ekran paylaşma özelliği

Screen Recorder uygulamalarını biliyorsanız Messenger’ın bu yeni özelliğini daha iyi anlarsınız. Bu uygulamalar ekranınızda ne görünüyorsa onu videoya kaydeder. Örneğin otun oynarken elranınızı kaydedip sonra yayınlayabilirsiniz. Facebook Messenger’da yakın zamanda benzer bir özelliğe kavuşuyor. Lakin videoya kaydetmek yerine canlı şekilde o an konuştuklarınıza gösteriyor.

Nasıl yapılıyor?

Özellik geldiği zaman görüntülü konuştuğunuz kişilerle elranınızı paylaşabileceksiniz. Bunun için ekran paylaşma butonuna tıklayın. Uyarıları geçin. Kamera kapanacak ve karşı taraf sizin yerinize elranınızı görecek. İşlem bu kadar.