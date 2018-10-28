Facebook Messenger 4 Güncellemesi Geliyor

Facebook’un kademeli olarak sunmayı planladığı güncelleme hakkında detayları bu yazımızda bulabileceksiniz. Facebook, mesajlaşma kısmını ayrı bir uygulama olarak yayınladığından bu yana insanları kendinden soğuttu. Whatsapp varken Facebook’a ne gerek var diyenlerin sayısı da oldukça arttı. Lakin Facebook, messenger’da hala vazgeçmedi. Yeni özelliklerle yeni messenger geliyor.

Tasarım daha da sadeleşiyor.

Kategoriler için sekmeler 9’dan 3’e iniyor.

Keşfet sekmesiyle değişik kategorilerde şirketler bulabilecek ve belki ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz.

Oyun haber ve seyehat gibi özellikleri de olacak. Planlama yapılabilecek.

Konuşma ekranı renk seçenekleri, yazı renk seçenekleri, özel emojiler bu güncelleme ile karşımıza çıkacak.

Karanlık mod son zamanların sohbet uygulamaları için vazgeçilmez olduğundan Messenger’da kullanılmazsa olmaz.

Hali hazırda var olan bütün özellikler yine olacak.

Güncelleme tanıtıldı ve biliniyor ama hemen gelmeyecek. Yukarıda verdiğimiz özellikler aşamalı olarak sunulacak. Bu aşamada testler devam edecek ve sorunlar giderilecek. İlk gelen özelliklerden birisinin karanlık mod olacağı söyleniyor.