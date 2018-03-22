Şimdiye kadar 64 ülkede kullanımda olan o özellik ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Facebook Marketplace ‘den bahsediyoruz. Peki Facebook Marketplace Nedir?

Sosyal medya üzerinden ürün alım satım son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Letgo gibi internet siteleri ve uygulamaları da oldukça şık kullanılıyor. Şimdi bir alternatif daha var. Facebook Marketplace sayesinde ürünlerimiz Facebook üzerinden de pazarlayabilir ya da buradan ürün alabilirsiniz.

İnstagram’dan yapılan pazarlamaları düşünün şimdi bir benzeri Facebook üzerinden yapılabilecek. Son zamanlarda artan Sosyal medya Pazarlaması Facebook ile ülkemizde de hız kazanacak.

Bir ürün almak için Marketplace ‘e girerek arama yapmanız ya da diğerleri kullanmanız yeterli. Satmak için ise ürünün fotoğrafını çekiyor açıklama ve kategorisine giriyorsunuz. Fiyatını belirleyip yayınlıyorsunuz. Bu kadar basit. Bakalım ülkemizde Facebook Marketplace nasıl ve ne kadar kullanılacak.