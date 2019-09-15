Bir çok sosyal medya sitesinin canlı yayın özelliği olduğu gibi Facebook’un da var ve Facebook buna Facebook Live diyor. Herkes gibi siz de canlı yayın başlattığınızda insanların bundan haberdar olmasını istersiniz. Bu şekilde düşünen herkes Facebook’un canlı yayınları anında duyurma özelliği olan Facebook Live’den faydalanıyor. Bu özellik canınızı mı sıktı? Çok fazla canlı yayın yapan arkadaşınız mı var? Sürekli bildirim gelmesinden sıkıldınız mı? Gelin, kullandığınız platforma göre Facebook Live bildirimlerinin nasıl kapatılacağını hep beraber görelim.

Android için Facebook canlı yayın bildirimlerini kapatma

Facebook uygulamasına girin. Üst kısımdaki 3 çizgi butonuna tıklayın. Ayarlar ve gizlilik – Ayarlar yolunu izleyin. Bildirim ayarları ve video seçeneklerini izleyin. Burada Facebook’ta bildirimlere izin ver seçeneği var. Kapatın.

Bu yöntem Facebook canlı yayın bildirimlerini herkes için durduracaktır. Ama belirli sayfalar için bu işlemi özelleştirebilirsiniz. Belirli yerlerden bildirim almak istemiyorsanız, o sayfaya girdikten sonra Takiptesin butonuna tıklayın. Bildirim ayarları ve düzenle seçeneklerini izleyin. Kapatın.

iOS için Facebook Live bildirimlerini kapatma

Android’de olduğu gibi;

3 çizgi butonuna tıklayın. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine gidin. Ayarlara kısmında video kısmına geçin. Facebook’ta bildirimlere izin ver seçeneğini kapatın.

Belirli sayfalar için yöntem yine benzerdir.

Tarayıcıdan Facebook canlı yayın bildirimlerini kapatma

Facebook sayfanızda küçük okla birlikte ayarlar kısmına girin. Sağ üst köşe. Burada bildirimler kısmına ilerleyin. Video kısmına girin ve Facebook’ta bildirimlere izin ver seçeneğini kapatın.

Belirli bir sayfa için canlı yayın bildirimlerini kapatmak isterseniz yukarıdakilerle aynı yolu takip edin.