Facebook Lite Nedir?

Mağazada bir sürü Facebook uygulamasıyla karşılaşabiliriz. Bunlardan bir tanesi de Facebook Lite’dır. Bu yazımızda Facebook Lite’ın ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda konuşacağız.

Facebook Lite veri kullanımını sorun eden kullanıcılar için yapılmış bir uygulamadır. İnternetiniz yetersizse ve Facebook’ta dolanmayı seven biriyseniz o zaman Facebook Lite imdadınıza yetişiyor. Diğer Facebook uygulamalarına göre daha az veri harcayan Facebook Lite veri giderinizin yarı yarıya düşmesini sağlar.

Facebook Lite kullanmak istiyorsanız kullandığınız cihazınızın mağazasına gitmeniz yeterli. Herkesin kullandığı Facebook uygulaması gibi mavi renkte değil beyaz renkte olacaktır.