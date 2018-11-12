Facebook Lasso Nedir?

Facebook, kaybettiği gençleri geri kazanmak için elinden geleni yapıyor. Hatta başka bir uygulamayı kopyalamaktan bile çekinmiyor. Bu yazıda TikTok kopyası olan ve Facebook tarafından kullanıma sunulan Lasso uygulamasından bahsedeceğiz. TikTok’un kullanıcı sayısı 600 milyonu geçince elbette Facebook’un dikkatini çekti. Facebook’u artık eğlenceli bulmayanların alternatiflere yönelmesini engellemek için ise kendisi bir alternatif geliştirdi. Lasso uygulaması yayında.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lasso ya da https://itunes.apple.com/app/lasso-short-fun-videos/id1436534917?mt=8 adresinden uygulamayı indirebilirsiniz.

Lasso uygulaması eğlenceli videolar yapmanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte size Facebook ya da Instagram hesabıyla giriş yapmanıza olanak tanıyan uygulama ayrıca Facebook hikayelerinizde de Lasso’dan yaptığınız videolarınızı paylaşmanıza olanak tanıyor. Şimdilik Instagram üzerinden paylaşım seçeneği bulunmasa da yakın zamanda onunda olacağı düşünülüyor.

TikTok bildiğiniz gibi ses taklitleri, video kapışmaları, karşılaştırmalar ve diğer eğlenceli aktiviteler için popüler hale geldi. Bakalım Lasso bu pazara ne kadar girebilecek.