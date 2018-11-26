Facebook Kullanım Süresi Görebileceğiz

Youtube, Instagram derken şimdi de Facebook’ta ne kadar vakit geçirdiğimizi görebileceğimiz bir özellik geliyor. Bu özellik hakkında birkaç detayı sizlerle paylaşacağız. İlk önce bu özellik bir kaç aydır konuşuluyordu lakin resmi olarak açıklanmamıştı. Şimdi resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre Facebook’ta ne kadar vakit geçirdiğimizi artık uygulama içinden görebileceğiz.

Bu özellik sayesinde ekran açıkken Facebook uygulamasının ne kadar kulanıldığını görebileceğiz. Bu sayede ne kadar Facebook’ta vakit geçirdiğimizi görebileceğimiz gibi ayrıca aile bireylerinin durumunu da kontrol etmemiz mümkün olacak. Ebeveynler için oldukça iyi bir özellik olacak.

Bu yeni özelliğin bir kötü durumu size herhangi bir uyarı yapmaması. Bazı benzer uygulamalarda bu özellik sizlere uyarı göndermek suretiyle belki de kullanıma ara vermeniz gerektiğini paylaşıyor. Bu sayede insanlara yol gösterebiliyor. Bazı uygulamalarda bulunan bir başka özellik de kullanım sınırlama. Zamanı aştığınız zaman sizlere bildirim göndermiyor ya da uygulamayı yeniden açmayı size hatırlatmamaya çalışarak yardımcı olabiliyor.

Facebook’ta maalesef bu tür detaylar şimdilik yok ama kullanım süresini görebiliyoruz.