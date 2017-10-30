Facebook Kodmatik Nedir, Nasıl Kullanılır?

Sadece Android ve iOS mobil platformlarında kullanılan kodmatik Facebook’un güvenlik önlemlerinden bir tanesidir. Hesap güvenliği açısından son derece önemli olan kodmatik için Facebook’un açıklamasını ele alırsak sizlere bu konuyu daha güzel kavratmış oluruz.

Facebook’un açıklamasına göre kodmatik nedir?

“Kodmatik, giriş onayları adlı ilave güvenlik önleminin bir parçasıdır. Giriş onaylarını açtığınızda, Facebook hesabınıza yeni bir bilgisayar veya cep telefonundan her giriş yapmaya çalıştığınızda, sizden özel bir güvenlik kodu girmeniz istenir.

Facebook uygulamasının bir özelliği olan Kodmatik, kısa mesaj (SMS) veya internet bağlantınız olmasa bile 30 saniyelik aralıklarla eşsiz güvenlik kodları oluşturur. Facebook’a giriş yaparken şifrenizle birlikte bu kodu kullanabilirsiniz. Şifrenizi yenilemeniz gerektiğinde de Kodmatik’i kullanabilirsiniz.”

Peki, kodmatiğe nasıl giriş yapabilirsiniz?