Hem mobil hemde masaüstü sürümünde kullanılmaya yeni başlanan bu özellik Facebook’un kullanım oranlarını arttırırken sizlere de eğlenceli bir Facebook deneyimi sunmayı planlıyor.

Facebook Keşfet Akışı Nedir?

Bu yeni özellik sayesinde herkese açık profillerden gelen paylaşımları bir yerde görebileceksiniz. İlgi çekici tarafı ise bu akışın kişiye özel olması. Yani daha once takip ettiğiniz sayfa benzeri sayfalardan beğendiğiniz video benzeri videolardan ya da arkadaşlarınız ile ilişkili içerikler sizlere sunulacak ki etkileşim artacak.

Bu durum Facebook uzerinde geçirilen zamanı arttırırken ayrica insanlar daha eğlenceli zamanlar gecirebilecek. Hemen göz atın