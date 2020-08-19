Facebook ve Messenger görüşmeleri Instagram DM’ye taşınıyor. Geçen günlerde yaptığı bir duyu ile Reels‘i hayata sokan Facebook şimdide 3 uygulamanın Mesaj kutularını birleştirmek için gerekli denemeleri ABD’de uygulamaya başladı.

Facebook kendine bağlı uygulamaları birleştirerek kullanıcılara verimli bir ekosistem sunmaya çalışıyor. Bunu yaparken Facebook veya Instagram kullanan biri Messenger’ı kullanması zorunlu hale geliyor. Kullanıcıların bir kısmı Facebook uygulamasına mesafeli iken Messenger uygulamasının kullanımı azaldı demek yanlış olmaz Facebook bu hamlesi ile Messenger’ı tekrar güçlendirmek ve dolayısı ile Facebook’tan uzaklaşan kitleyi tekrar platforma dahil etmek istiyor olabilir. Şunu belirtmekte fayda var şuan için Meksika ve ABD‘de denen değişikliğe geçiş zorunlu değil kullanıcılar isterlerse uygulamayı güncelleyerek geçiş sağlayabiliyorlar, Tabiki bu değişiklikliğin Facebook için olumlu sonuçları olduğunda tüm dünyada bu değişikliği Zorunlu hale getirmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu değişiklik Türkiye’de kullanıma sunulduğunda Android için Facebook ve Messenger ve Instagram’ın güncel versiyonu indirerek değişikliği deneyebilirsiniz.

Değişiklik sayesinde Instagram kullanıcıları platform değiştirmeden Facebook kullanan arkadaşları ile konuşabilecek ve messenger uygulamasının tüm özelliklerinden Instagram dada faydalanabilecek mesela Instagram dada artık mesajlar renkli ve daha fazla emojili olacak. Mesajlara kaydırarak cevap verilebilecek

Instagram’ın DM ( Direct ) özelliğini yok ederek yerine kendi ait uygulamalar arasında tek mesajlaşma yolu olarak Messenger’ı devre alması hatta Instagram’daki mesaj ikonu Messenger ikonuna değişmesi sosyal medya ağı devin de devrime giden bir hamle olarak görüldü. Nasıl sonuçlandığı ise merak konusu haline geldi. Merak edilen bir diğer konu ise bu sisteme WhatsApp’ın nasıl dahil edileceği ? WhatsApp’ı uzun süredir ücretsiz kullanımda tutan Facebook WhatsApp’da yazışmaları reklam verisi olarak kullandığı için hiçbir değişikliğe gitmeme olasılığı da mevcut sonuçları ileriki zamanda göreceğiz.

Kaynak : Cebimeindir.com