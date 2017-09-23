Facebook İçin Whatsapp Düğmesi Nedir?

Facebook kendi bünyesinde bir Whatsapp Düğmesi deniyor. Bu düğme şimdilik belli bir kesimde deneniyor. Özellikleri ise şu şekilde.

Bu düğme sayesinde Facebook’da olan biri direk olarak Whatsapp geçiş yapabilecek. Facebook bu konuda Google örneğini feyz almış görünüyor. Bildiğiniz gibi Google verdiği hizmetler icinde tek hesap bütün özellikler amacıyla yola çıkmıştı. Bütün hizmetleri birbirine ilişkilendirmişti. Facebook’da aynı sekilde yol izlemeyi tercih ediyor.

Facebook uzerinde Whatsapp Düğmesi sizin ne isinize yarar. Sen uzerinde kullanilirsa bilgisayarınızdan da hızlı bir sekilde Whatsapp geçişi yapabilirsiniz. Barkod okutmaniza gerek kalmaz.

İleriki zamanlarda Facebook mesajlarıyla Whatsapp mesajları entegre olabilir. Mobil uygulama üzerinden de bu kullanışlı bir yenilik olur. Son olarak Whatsapp üzerinden Facebook ciddi paralar kazanabilir. Ayrıca Facebook Messenger”ın sonu gelebilir. Zira ne gerek var?