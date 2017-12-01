Facebook Hikayelerine Nasıl Yanıt Yazılır?

Facebook’a son eklenen hikayeler özelliğinin İnstagram’dan, İnstagram’a da Snapchat’ten geldiğini biliyorsunuz. Nereden geldiği önemli değil elbette. Özelliğin uygulamada tutup tutmadığı önemli. İnstagram’da tutar gibi oldu, ancak Facebook’ta kesinlikle tutmadı. Özelliğin kullanım istatistiklerini bir yana bırakıp hikayeye nasıl yanıt vereceğinizi konuşalım.

Normal şartlarda Facebook’ta herhangi bir gönderiye yorum yapabiliyorsunuz. Ancak Hikayeye yorum yapma özelliği yoktu. Sanırım son güncellemelerden sonra eklenmiş. Hikayeye yorum yapmak için iki basit yöntem var. Gözünüze çarpmamış olabilir. Yukarıdaki hikayeye tıkladığınız zaman alt kısmda kimin hikayesi ise onun adı çıkıyor ve yanıt yaz diyor. Oraya tıklayıp yanıtınızı yazıp düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca hikayeyi açtığınız zaman ekrana basıp yukarı doğru sürükleyip yanıt yazma ekranını açabilirsiniz.