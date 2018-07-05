Facebook Hesaplarını Silme Oranları

Facebook ile ilgili son araştırmalara baktığınız zaman Facebook hesabını silen kullan kullanıcıların sayısı oldukça artmış durumda. Avustralyada yapılan araştırmaya göre 1.8 milyon kullanıcı Facebook hesabını silmiş. Dünya çapında #deletefacebook akımı sürüyor. İnsanlar birbir Facebook hesabını siliyor.

Facebook’un tam bir alternatifinin olmaması insanları Facebook’u bırakma konusunda kararsız bırakıyor. Alternatif olsa oldukça hızlı bir şekilde Facebook terk edilecek. Zaten Amerika’da gençlerin de Facebook’u terk ettikleri biliniyor.

Araştırma detaylarına göre ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsanların Facebook’u son zamanlarda hızlı bir şekilde terk etmelerinin sebebi verilerin sızması olarak gösteriliyor. Öyleyse yine Facebook’un sahip olduğu Instagram ve Whatsapp’ın kullanıcı sayısı neden artıyor?

Bir çok kişinin de gizlilik ayarlarını değiştirerek Facebook kullanmaya devam ettiği biliniyor.