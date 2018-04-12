Facebook Hesap Değiştirici Nedir? Nasıl Kullanılır?

Facebook son zamanlarda yaşadığı skandallara rağmen elbette gelişmesine devam etmek zorunda. Zuckerberg çok para kaybetse de zaman içinde toparlanır. Facebook’un son yeniliklerinden birinden bahsetmeden geçmek istemedik. Sizlere kısaca Facebook hesap değiştirici özelliğinden bahsedeceğiz.

Daha önce hızlı girişler için tek tıkla giriş özelliğini de gördüğümüz daha sonra güvenli giriş ile birçok önlem aldığımız Facebook ‘ta hesap değiştirici nedir? Facebook hesabınıza giriş yaptığınız zaman artık üst mavi çubukta prfil ismini ve resminizin hemen yanında bir profil simgesi göreceksiniz. Bu kısma birden fazla hesap eklemek mümkün.

Özellikle ortak kullanılan aile bilgisayarlarında ya da bir kişinin birden fazla hesabı olması durumunda oldukça kullanışlı olacağını düşündüğümüz bu özellik kullanılmak için sizleri bekliyor.

Bu özellik sayesinde hesaplarınız arası hızlı geçiş yapabiliyor ve aynı yerden başka bir hesap daha ekleyebiliyorsunuz.