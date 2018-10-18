Facebook Hesabınızın Saldırıya Uğrayıp Uğramadığını Öğrenin

Facebook’un yeni hizmete koyduğu saldırı açıklamaları sayfası Türkçe olmasa da bizlere saldırıya uğrayıp uğramadığımız konusunda bilgi verebilir. 30 milyonu aşkın kişinin hesabının tehlikeye girdiği konuşuluyor. Peki bu hesaplardan birisi sizin olabilir mi? Bunu kontrol etmenizi öneriyoruz.

https://www.facebook.com/help/securitynotice?ref=sec sayfasına giderseniz sayfanın en alt kısmında anketin hemen üstünde sizlere ilk etapta giriş yapmamış olarak girerseniz, bilgi vermemiz için hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor şeklinde bir ibare yer alıyor.

Ben şahsi hesabımla kontrol ettiğim zaman da, saldırıdan etkilenmediniz ama etkilenen hesaplar varsa onların güvenlik önlemlerini ve diğer erişimleri sıfırlayacağız şeklinde bir uyarı yer alıyor. Siz de hesabınızı kontrol etmek adına yukarıdaki bağlantıdan kontrol sağlayabilirsiniz.