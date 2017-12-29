Facebook Gönderi Kaydetme Nasıl Yapılır?

Facebook’ta dolaşırken ilginizi çeken bir gönderiye denk geldiniz diyelim. Bu gönderiyi o an inceleme şansınız olmadı ve sonrasında incelemek istiyorsunuz. Bu gönderiyi kaybetmemek için ne yaparsınız? Bu kısımda Facebook’un gönderi kaydetme işlevi devreye giriyor.

Facebook’ta gönderi kaydetme işlevi ilginizi çeken bir gönderiyi kaydetmenize yardımcı olur. Kaydettiğiniz gönderiyi ne zaman isterseniz o zaman incelersiniz. Peki, bunu nasıl yaparsınız?