Facebook Gönderi Kaydetme Nasıl Yapılır?

Facebook’ta dolaşırken ilginizi çeken bir gönderiye denk geldiniz diyelim. Bu gönderiyi o an inceleme şansınız olmadı ve sonrasında incelemek istiyorsunuz. Bu gönderiyi kaybetmemek için ne yaparsınız? Bu kısımda Facebook’un gönderi kaydetme işlevi devreye giriyor.
Facebook’ta gönderi kaydetme işlevi ilginizi çeken bir gönderiyi kaydetmenize yardımcı olur. Kaydettiğiniz gönderiyi ne zaman isterseniz o zaman incelersiniz. Peki, bunu nasıl yaparsınız?
- Gönderi kaydetmek için beğendiğiniz gönderinin üst kısmında yer alan aşağı bakan ok işaretine tıklayın.
- Ok işareti karşınıza bir menü çıkartacak. O menüde yer alan gönderiyi kaydet butonuna tıklıyorsunuz.
- Kaydet dediğinizde gönderi kaydoluyor. Peki, gönderi nereye kaydoluyor? Gönderiyi bulmak için sağ alt köşede veya Android Facebook’larda sağ üst köşede yer alan üç çizgi işaretine tıklayın.
- Alt kısımlara gelip kaydedilen gönderiler seçeneğini görebilirsiniz. Kaydedilen gönderilere tıklayın. İçerisine bakın. Kaydettiğiniz gönderileri orada göreceksiniz.
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