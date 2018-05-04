Facebook Geçmişi Temizleme Aracı Nedir?

F8 konferansında Facebook’un bir çok yeni özelliği duyuruldu. Bu özelliklerin dikkat çekici yanları ise kısa zaman önce yaşanan skandalın izlerini silmek amacıyla yapıldığı görülüyor. Hatasını kabul eden Facebook kullanıcılara hatasından geri döndüğünü kanıtlamak amacıyla bu özellikleri bize sunuyor. Bunlardan biri ve çok kullanışlı olacağını düşündüğümüz geçmişi temizleme aracı.

Geçmişi temizleme aracı Facebook’ta bugüne kadar yaptığınız paylaşımlardan tutun da izin verdiğiniz uygulamalara yaptığınız yorumlara kadar herşeyi silecek. Bu sayede geçmişten size ait hiçbirşey kalmayacak. Yalnız bir de uyarı var. Geçmişinizi silmek bundan sonraki Facebook kullanımınızı olumsuz etkileyecektir. Çünkü Facebook sizin hakkınızda hiçbirşey bilmeyecek ve tüm veriler baştan yazılacaktır. Bu da deneyiminizi olumsuz etkileyecek.

Facebook geçmişi silme eklentisi 2 aya kadar kullanıma sunulacak. Biraz daha bekleyin.