Facebook Dil Değişikliği Yapma

Facebook sosyal medya sitesi milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan sosyal sitelerinden ve oldukça etkili bir yapısı var. Sık sık güncellenen Facebook, uygulama ya da web sürümü farketmeksizin yenilikleri günden güne alıyor. Bazı güncellemeler sonrası Facebook’un Türkçe olmadığını görürsünüz. Bir çok insan bu durumda panik yapıyor. Bunun yanında kendiniz Facebook dilinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Aşağıdaki adımları takip ederek Facebook’u basit bir şekilde Türkçe ayarlayabilir ya da başka bir dile çevirebilirsiniz.

Facebook’un dilini değiştirme

Bunu 3 farklı yöntemle anlatacağız. Bunun sebebi Facebook’un farklı platformlardan çok sayıda insanın kullanıyor olması. Örneğin çok sayıda web sürümü kullanıcısı var. Çok sayıda Android üzerinden giren kullanıcı var. Aynı durumda iOS işletim sistemli cihazlardan da girenlerin sayısı çok fazla. Bu durumda web sürümünden başlayalım.

Web sürümünde dil değiştirme

Facebook.com adresine hesabınızla girin. Sağ üst köşedeki menüyü açın. Yardım ve Ayarlar kısmından diller kısmına geçiş yapın. İstediğiniz dili seçin ve kaydedin.

Android üzerinden

Android Facebook uygulamasını başlatın. Sağ üst köşeden menüye girin. Ayarlar ve gizlilik Dil seçeneği Buradan dilediğiniz seçimi yapın. Ayrıca cihazınızın dili neyse Facebook kendine ona göre ayarlar. Bilgilerinize.

iOS üzerinden

iOS üzerinden uygulamayı başlatın.

Sağ alt kısmından menüye girin.

Ayarlar ve gizlilik kısmına girin.

Uygulama diline girin ve dilinizi seçin.

İşlemler bu kadar. Hemen hemen aynı yol izlenerek yapılabiliyor.