Facebook Dating Yayınlandı

Facebook’un yeni uygulaması Dating yayınlandı. Peki nedir bu Facebook Dating? Tinder’ın son zamanlarda en çok kullanılan ve para kazanan uygulamalar arasına girmesinden sonra bu işte başarılı olabileceğini bile Facebook 1 senedir Facebook Dating isminde uygulamasını geliştiriyor. Facebook Dating, bir kişileri eşleştirme uygulamasıdır.

Facebook Dating

Facebook’un bu tür bir uygulama için çok önemli bir avantajı bulunuyor. Altyapısı, insanlar hakkında herşeyi bilmesi işini kolaylaştırıyor. Aynı sayfaları beğenen, aynı etkinlikleri takip eden ve aynı şeylerden hoşlanan insanları bir biriyle eşleştirebiliyor.

Facebook Dating uygulamasına hem Facbook hem de Instagram profiliniz entegre ediliyor. Bu sayede eşleşmeleriniz daha doğru şekilde yapılabiliyor. İnsanları özel bir listeye ekleme detayına da sahip olan uygulama bu sayede ileride konuşmayı ya da açılmayı düşündüğünüz insanları kaydetmenize olanak tanıyor.

Facebook Dating uygulamasının yer paylaşımı, buluşma noktası paylaşımı gibi konularda da güvenlik sunmak için özel yeteneklere sahip olması bekleniyor. Şimdilik 20 ülkede yayınlanan Facebook Dating uygulaması ücretli özellikleriyle ön plana çıkan Tinder ile nasıl bir rekabet içine girecek göreceğiz.