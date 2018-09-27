Facebook Dating Nedir?

Facebook, yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını duyurdu. Facebook, Tinder benzeri bir uygulama geliştiriyor. Facebook Dating ismini verdiği bu uygulama ile insanlar birbirlerini eşleştirecek ve kendilerine karşı cinsten arkadaş bulabilecekler. Uygulama yayınlandı ama şimdilik sadece Kolombiya’da kullanılabiliyor. Test süreçleri Kolombiya’da tamamlandıktan sonra bütün dünyada kullanıma sunulacak.

Facebook çöpçatanlık uygulaması 100KM çevrenizde size uygun insanlar bulmayı amaçlıyor. Profil oluştururken fotoğraf ekliyor, kendiniz hakkındaki bütün soruları cevaplıyorsunuz. Hatta sevdiğiniz şarkıları bile ekleyebiliyorsunuz. Bunun yanında Instagram ve Facebook bağlantınızı yapıp oradaki fotoğraflarınızı bile hesabınıza ekleyebiliyorsunuz.

Asıl amaç size en uygun insanı bulmak. Daha sonra buluşma gerçekleşiyor. Facebook Dating uygulaması şimdilik test aşamasında ve ne zaman dünyaya açılacağı bilinmiyor. Uygulamayı kullanmak için 18 yaşın doldurulması da diğer kullanım şartları arasında.