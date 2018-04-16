Facebook Bff Nedir?

Facebook’ta son zamanlarda skandal yaşanması insanların bilgilerinin başkalarının eline geçmesi ve bununla birlikte sorgulamak Zuckerberg herkesi şüphe içinde bıraktı. Şimdi insanlar acaba benim Facebook hesabım güvende mi diye düşünüp duruyorlar.

Tüm bunların sonunda internette Bff diye bir yöntem ortaya çıktı. Deniyor ki eğer bir paylaşıma yorum şeklinde Bff yazarsanız ve bu yeşil olursa hesabınız güvende. Yeşil olmazsa bilgileriniz çalınmıştır şifrenizi değiştirin.

Bir çok kişi yorumların altında deniyor ve gerçekten yeşil oluyor ama bunun güvenlikler ilgisi yok. Zira bu Bff nin anlamı “Best friend forever”ın kısaltması. Yani sonsuza kadar en iyi arkadaş manasına gelmektedir. Dikkat çekmesi için de Facebook bu kısaltmayı yazdığınız zaman onu yeşil renge döndürmektedir.

Facebook hesabınızı güvenliğini en iyi siz bilirsiniz der konuya son veririz.