Facebook BeÄŸenmeme Butonu Nedir?

Uzun zamandÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan Facebook’un beÄŸenmeme butonu sonunda aktif oldu. Åžimdilik sadece Yeni Zellanda’da kullanÄ±labiliyor. BazÄ± AusturalyalÄ± kullanÄ±cÄ±lar da butonu kullanabilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bunun yanÄ±nda Facebook beÄŸenmeme butonu ÅŸimdilik sadece yorumlar iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. YakÄ±n zaman iÃ§inde butonun paylaÅŸÄ±mlar iÃ§in etkin olup olmayacaÄŸÄ± bilinmiyor.

GÃ¶rselde de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z Ã¼zere paylaÅŸÄ±mÄ±n altÄ±na yapÄ±lan yorumlarda yorum iÃ§in beÄŸen butonunun yanÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± ve yukarÄ± butonlar gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bunu bir oylama gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Åžimdi ÅŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerek, aÅŸaÄŸÄ± oka yani beÄŸenmeme butonuna tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman yoruma ne oluyor? AÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nde arka taraflara doÄŸru gidiyor mu? YukarÄ± okla oylanan yorum daha Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor mu?

BakalÄ±m beÄŸenmeme butonu nasÄ±l iÅŸleyecek ve ne zaman bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya kullanÄ±mÄ±na sunulacak?