Facebook Arama Kaydı Nasıl Silinir?

FAcebook dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağı hayatımızın tam anlamıyla ortasına girmişken gizliliğine önem veren insanlar da bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bu açıdan şimdi Facebook üzerinden yaptığımız aramaları nasıl sileriz konusunda bahsedeceğim.

Facebook aramalarını neden silmek isteyeyim gibi bir soru sorabilirsiniz. İlk önce buradan kişi araması yapıyoruz. Ya da grup ve yer araması yapıyoruz. Bunların yanınızda olan ya da Facebook hesabınıza erişimi olan birinin görmesini istemiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

1- Haraket dökümüne girin.

2- Sol alt tarafta yer alan daha fazla satırına tıklayın.

3- Ara satırına tıklayın.

4- Açılan sayfada arama butonunun yanında arama kayıtlarını sil butonu göreceksiniz.

Bu kısımdan bütün yaptığınız aramaları silebilirsiniz.

Peki Facebook neden aramalarınızı kaydediyor?

Diğer arama motorları gibi Facebook’un arama kısmı da daha hızlı arama yapmanız için bu bilgileri kaydediyor. Örneğin bir aramayı daha sonra bir kez daha yapacağınız zaman hemen tıklayıp aramanızı gerçekleştirmeniz mümkün.