Facebook Analytics Nedir?

F8 konferansında bir çok yeni Facebook özelliği ve uygulaması tanıtıldı. Bunlardan biri de Facebook’un analitik servisi. Bu uygulama şimdilik bütün kullanıcılara sunuluyor, test ediliyor. Ama yakın zaman içinde herkes kullanabilecek.

Son yaşanan gelişmelerle birlikte değer kaybına uğrayan Facebook bunu düzeltmek isterken bir de nasıl daha çok para kazanırım hesabını yapıyor. Analitik hizmeti sayesinde de oldukça kazanacak gibi görünüyor.

Facebook’un duyurduğu bu son hizmet ve uygulama Facebook üzerinden ürün pazarlayanlar için oldukça kullanışlı olacak. Detaylı istatistikler bizlere sunulacak. Örneğin ziyaretçi hangi telefonu kullanıyor, hangi işletim sistemiyle gelmiş, bilgisayarda hangi tarayıcıyla girmiş, hangi sayfaları gezmiş, hangi paylaşımınızı beğenmiş gibi çok detaylı bir analizle bizlere yardımcı olacak ki biz de pazarlama stratejimizi ona göre belirleyebiliriz.