FaceApp Fotoğrafları Nasıl Silinir?

FaceApp, son zamanların en popüler uygulamalarından birisi, fotoğrafınızı çektiğinizde sizin yaşlı halinizi yapay zeka desteği sayesinde oluşturuyor ve şimdiki halinizle karşılaştırıyor. Bu bir nevi sosyal medya uygulamalarında kullandığınız filtreler gibi ama oldukça başarılı. Ama FaceApp uygulamasının gizlilik sözleşmesini okudunuz mu?

Fotoğraflarınız satılabilir

Gizlilik sözleşmesini eminiz okumadan kabul ettiniz. Orada yazdığına göre ileride bir gün sizin güleyim diye kaydettiğiniz yaşlı haliniz bir reklamda görülebilir. Eğer görürseniz yapacak hiç bir şeyiniz de yok çünkü zaten bunu kabul ederek kullanıyorsunuz.

Resimler yükleniyor ve depolanıyor

Uygulama bir resim depolama ya da paylaşma sosyal medya uygulamaları gibi değil, bu yüzden fotoğrafınızın depolanmadığını ya da saklanmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru değil. Bu uygulamayı kullanan herkesin çektikleri depolanıyor ve saklanıyor. Bunu uygulamanın geliştiricisi bizzat açıkladı.

Bu fotoğrafları nasıl silerim?

Bunun için uygulama geliştiricisine başvurmanız gerekiyor. Başka bir yöntem yok ya da sizin kontrolünüzde değil. FaceApp uygulamasını açın, ayarlara gidin, destek kısmını açın ve şikayet oluşturun. Başlığa Privacy yazın.

“Uygulamadaki verilerimin ve uygulamaya yüklediğim fotoğrafların silinmesini talep ediyorum.” ya da “I would like you to remove my data and uploaded photos within the app.” şeklinde bir mesaj iletiniz. Daha sonra uygulama geliştiricisinin size dönmesini bekleyiniz.