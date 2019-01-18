Eski Telefon Numarana Ait Whatsapp Mesajlarınız Tehlikede

Ortaya çıkan inanılmaz hatayı okuyunca siz de şöyle bir düşüneceksiniz. Zira bu hata bütün mesajlarınızın başkasının eline geçmesine neden olabilir. Olayı sizlere detaylıca anlatalım.

Bir kişi yeni bir telefon hattı alıyor. Daha sonra bu hattını telefonuna takıp Whatsapp hesabını açıyor. Bu telefon numarası üzerinden Whatsapp’a giriş yaptığında bu numaranın eski sahibinin bütün Whatsapp mesajları uygulamaya geri yükleniyor. İyice incelediği zaman mesajların kendisine ait olmadığını farkeden kişi, hemen durumu paylaşıyor. Elbette kendisinin bıraktığı numaranın akıbetini de merak etmiyor değil.

Siz yakın zaman içinde telefon numarası değiştirdiyseniz bu durumu göz önüne alın. Bir telefon numarasını artık kullanmayı bıraktığınız zaman belli bir süre sonra o numara boşa düşüyor. Daha sonra o numarayı başkası satın alabiliyor. Unutmayın, siz bir numarayı kullanmayı bıraktığınızda ve hat kapandığında sonsuza dek numara kayboluyor zannetmeyin. Elbette numarayı kimse satın almamış olabilir. Lakin bazen satın almış da olabilir. Yukarıda anlattığımız gibi.

Bunun çözümü olarak insanlar Whatsapp’ın numara değiştir özelliğini kullanın diyor. Bu özellik sayesinde eski numaradan bütün mesajları yeni numaraya taşımak mümkün. Bu durum eski numaradaki hesabı siliyor. Lakin ya kişi yeni numarasıyla Whatsapp kullanmayacaksa?