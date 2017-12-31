Eski Model iPhonelar Neden Yavaşladı?

Bu yazıda biraz Apple’ın yavaşlayan iphonelardan dilediği özürden daha çok da bir telefonun pille ilgili neden yavaşladığından bahsedeceğim. Kisa sure önce eski model iphone cihazların gün geçtikçe her yeni modelle birlikte daha da yavaşladığı ortaya çıkınca kiyamet koptu ve sonunda Apple özür diledi.

Böyle bir yavaşlık soz konusu ama bunu siz yeni cihaz alın amacıyla yapmıyoruz seklinde bir açıklama geldi. Elbette bu açıklama oldukça detaylı çünkü kimse inanmaz. Ne yazıkki ben onca açıklamaya rağmen yine inanmadım.

Eski model iphonelar neden yavaşlıyor?

Apple’ın açıklaması kısaca telefon kapanmasın diye. Güç tüketimi yavaşladıkça telefon donanımlarını korumak için kendini kapatmak zorunda. Apple’da kendi kendine kapanan bir cihaz istemediğini söyleyerek cihazı yavaşlatarak daha az güç tüketen bir hale getirip daha verimli olmasını amaçlıyormus.

Açıklama şu şekilde, piller yaşlandıkça daha az enerji verebiliyor. Bu durum her zaman aynı enerjiye ihtiyaç duyan bir işlemci ya da bellek ya da depolama alanı için iyi değil. Ya pilinizi değiştireceksiniz ya da telefonunuz yavaşlayacak. Yavaşlayan cihaz zaman içinde enerji tüketimini düşürüyor. Bu pili biraz daha rahatlatıyor.

Diyeceksiniz ki enerji tüketimi düşüyorsa şarjım neden daha da az gidiyor eskisi gibi değil ya da eskisinden iyi değil? Bunun en önemli sebebi güç tüketimi düşüşü pilin ömrünün kısalmasıyla aynı orantıda. Yani pilin gücü düştüğü kadar enerji tüketimi düşüyor. Yani size ekstra bir enerji kalmıyor. Apple bu sekilde yeni cihaz satabilir ya da pil degisiminden çok büyük paralar kazanabilir. Apple özür dilerken ayrica pil değişim ücretlerinde indirim sözü de verdi.