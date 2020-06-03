Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Epic Games, oyun motoru Unreal Engine ve en popüler oyunu olan Fortnite sonrasında yeni bir sektör olan oyun mağazacılığı alanında sektörün dev ismi Steam uygulamasına rakip olmak adına oyun dağıtım uygulamasını çıkartalı bir seneyi aştı. Genellikle Unreal Engine oyun motoru ile yapılan oyunlara yer veren mağazada Steam’in aksine ciddi bütçe veya yüksek ölçekli oyunları yayınlıyor.

Her Perşembe Ücretsiz Oyun

Tabii ki sektörün lideri olan Steam karşısında mücadele etmek için yoğun çaba sarf eden Epic Games, yaptığı bir kampanya ile uzun süredir oyuncuları kendi piyasasına çekmeye çalışıyor. Son haftalarda yayınladığı oyunlarla daha çok konuşulan mağaza uygulamasında uzun bir süredir her perşembe günü ücretli bir oyun ücretsiz olarak yayınlanıyor. 2 hafta önce GTA 5 oyununun yayınlanması ile sunucuları çöken mağazanın bu hafta yayınladığı ücretsiz oyun ise Borderlands Handsome Collection oldu. Geçen hafta yayınladığı Civilization VI oyunu ise piyasa fiyatı 219 TL olan bir oyun. Birçok oyuncu mağazadan haftalık olarak ücretsiz olarak oyunu alarak oyun kütüphanesini geliştirmeye devam ediyor. Siz de oyun kütüphanenizi geliştirmek ve oyunlarla donatmak istiyorsanız nasıl oyun alacağınızı anlatmak gerekirse;

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır?

Her hafta perşembe günü yayınlanan ücretli oyunları almak için Epic Games Store üyeliğinizin olması gerekmektedir. Adım adım ilerlemek gerekirse öncelikle tarayıcınızdan Epic Games resmi internet sitesine girmeniz gerekmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan giriş yap linkine tıklayarak açılan pencerede en altta yer alan hesabın yok mu? Kayıt ol seçeneğine tıklayarak üyeliğinizi oluşturun.

E-posta adresinize gelen doğrulama linkine tıklayarak üyeliğinizi aktif ediniz. Üyeliğinizi aktif ettikten sonra yine sitenin ana sayfa ekranına giderek sağ üst kısımda mavi buton içerisinde yer alan Epic Games Store İndir yazısına tıklayarak mağaza uygulamasını indirin. Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın. Uygulama ekranı açılınca sol tarafta menüde yer alan mağaza linkine tıklayın. Gelen pencerede haftanın ücretsiz oyunu ile yayınlanan duyuruda ücretsiz kap seçeneğine tıklayarak oyunun siparişini verin. Oyun ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklenecektir.