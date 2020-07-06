Dünyaca ünlü turizm şirketi Hilton Hotels & Resorts, 3897 otel 642.000 oda ile dünyada yüksek standartlarda konaklama hizmeti sunmaktadır. Hizmet verdiği 91 ülke içerisinde Türkiye’de yer almaktadır. Şehir merkezlerinde konumlanan ve hem iş hem de gezi odaklı konaklamaları kusursuz kılan Türkiye’deki Hilton otelleri arasından seçiminizi yaparak, siz de seyahat ettiğiniz şehri en lüks olanaklarla keşfetmenin keyfine varabilirsiniz.

Ege’nin İncisinde Sınırsız Lüks ve Konfor Vadeden Hilton İzmir

İzmir’in merkez noktası Konak’ta hizmet veren Hilton İzmir, iş merkezleri, alışveriş noktaları ve gezilecek yerlere yakın konumu ile avantajlı bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Tüm Hilton otellerinde olduğu gibi İzmir’de de konuklar güne lezzetli ve zengin bir kahvaltı ile başlamaktadır. Şıklığın ve konforun her köşesinde hissedildiği tesiste 389 oda hizmet vermektedir. 16 tam donanımlı toplantı salonu iş amaçlı seyahatlerinizde yüksek standartlar yakalamanıza olanak sunarken, kapalı havuz ve fitness salonu boş zamanlarınızı keyifli kılmaktadır. Helikopter pisti, mücevher mağazası, kuaför gibi pek çok ayrıcalıklı hizmetten yararlanmak için seçiminizi Hilton İzmir’den yana yapmanız önerilmektedir.

İstanbul’un Kalbinde Kusursuz Bir Konaklama Deneyimi: Hilton İstanbul Bomonti Hotel

İstanbul Şişli’de konuklarını ağırlayan Hilton İstanbul Bomonti Hotel, şehrin ulaşım alternatiflerinin merkezinde ve önemli gezi noktalarına yakın konumda yer almaktadır. Hem iş hem de gezi amaçlı konaklamalarınızda dünya standartlarında bir konaklama deneyimi yaşayacağınız tesis oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir. Hilton İstanbul Bomonti Hotel bünyesinde 829 oda ve 32 toplantı salonu bulunmaktadır. Açık yüzme havuzu yaz günlerinde şehirden ayrılmadan serinlemenin ve güneşin keyfine varmanın vazgeçilmez durakları arasında yer alırken, kapalı havuz dört mevsim yüzmeniz için öne çıkmaktadır. SPA merkezi yorucu bir iş gününün ardından size tüm stresinizi geride bırakacağınız anlar vadetmektedir. İstanbul’un kalbinde, lüks bir tatil hayal edenler için Hilton İstanbul Bomonti Hotel en doğru tercihlerden biridir.

Başkentte Dünya Standartlarında Bir Tatil İçin: Ankara HiltonSA

Siyasetin ve tarihin merkezinde kusursuz bir konaklama deneyimi sunan Ankara HiltonSA, tatilini şansa bırakmak istemeyenlerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İş dünyasının nabzının attığı Çankaya’da hizmet veren tesisin 309 odasının her biri özenle dekore edilmiştir. Otel bünyesinde hem açık hem de kapalı havuz bulunmaktadır. Ankara’nın sıcak günlerinde serinlemek ya da kış boyu ferah bir atmosferde yüzmek için tesis lüksü arayanlar tarafından tercih edilmektedir. Tam donanımlı toplantı salonlarıyla da misafir memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan Ankara HiltonSA, sadece oda ve oda kahvaltı konsept seçenekleri sunmaktadır.

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