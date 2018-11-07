En Kolay Müzik İndirme Yöntemi

Aslına bakarsanız Günümüz şartlarında müzik dinlemek kolay, telefonunuzda Spotify, fizy vb uygulamalarla telefonunuzdan internetle dinlemek çok kolay olsa da yine de indirmek isteyebilirsiniz. Bunun için size en kolay yöntemde bahsedeceğiz. İhtiyacınız olanlar şu şekilde;

1. Bilgisayar

2. 4k youtube downloader

3. Spotify hesabı

4. https://www.playlistbuddy.com/ sitesi

Bunlar hazır mı o halde başlayalım. Yöntem hızlı bir şekilde fazla uğraşmadan zamana bırakarak yüzlerce şarkıyı indirmek. İşte yöntem.

Playlistbuddy sitesine gidin. Spotify hesabınıza giriş yapın ve izin verin. Aynı site üzerinden youtube hesabınıza da izin vermeniz istenecek. Spotify hesabınıza giriş yapınca orada hesabınızdaki bütün listeleriniz görünecek. Buradaki kolaylık şu; Spotify listenize isterseniz 200 şarkı koyun hepsini aynı anda indirmeniz mümkün.

Bundan sonra Spotify dan indirmek istediğiniz şarkıları bir listeye kopyalayın. Dilerseniz Spotify orjinal listelerini takip edin.

Playlistbuddy sitesine gidin ve playlist kısmını yenileyin. Oluşturduğunuz playlist yani oynatma listesini burada göreceksiniz. Bu listeyi seçin. Popup sayfa açılacak. Alt kısımda convert youtube kısmından youtube a aktarın. Bu işlem Spotify da yaptığınız playlisti Youtube da oluşturur oradaki şarkıların videolarını otomatik bularak otomatik olarak playlisti oluşturur.

Daha sonra istediğiniz 4k downloader ı açın. Tam sürüm program sınırsız sayıda video eklemenize izin verir. Playlistinizin bağlantınızı kopyalayın. Programa yapıştırın. Bütün playlisti indir seçeneğini tıklayın.

Ayrıştırma bitince ses formatını ve yan kısımda mp3 formatını hemen alt kısımda ses kalitesini seçin. İndir dedikten sonra biraz zaman alacak ama tek tek bütün videoları mp3 e çevrilerek. Bilgisayarınıza kaydedilecek.